Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Museo Histórico Regional

Convocatoria: Reconstrucción del Patrimonio Histórico.

May 11, 2026

Invitamos a toda la comunidad a colaborar con la preservación de nuestra identidad.

Buscamos documentación y fotografías del Escudo de Villa La Angostura (período 1979-1983) y de la inauguración del Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata (CEF N°7).

El material recibido integrará el Archivo Histórico del Museo Regional, asegurando que estos hitos permanezcan en la memoria de nuestro pueblo.

⏳ Fecha límite de recepción: 15 de mayo 2026

📩 Vía correo electrónico:cultura@villalaangostura.gov.ar

📱 Vía WhatsApp: 2944390836

¡Tu aporte es una pieza clave de nuestra historia

By Prensa Vla

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