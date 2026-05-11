Convocatoria: Reconstrucción del Patrimonio Histórico.

Invitamos a toda la comunidad a colaborar con la preservación de nuestra identidad.
Buscamos documentación y fotografías del Escudo de Villa La Angostura (período 1979-1983) y de la inauguración del Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata (CEF N°7).
El material recibido integrará el Archivo Histórico del Museo Regional, asegurando que estos hitos permanezcan en la memoria de nuestro pueblo.
⏳ Fecha límite de recepción: 15 de mayo 2026
📩 Vía correo electrónico:cultura@villalaangostura.gov.ar
📱 Vía WhatsApp: 2944390836
¡Tu aporte es una pieza clave de nuestra historia