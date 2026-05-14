Convocatoria Pública: Servicio de Promoción Ambiental para la Educación y Sensibilización en Consumo Responsable y Gestión de Residuos Domiciliarios.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa la apertura de la convocatoria pública para la presentación de propuestas destinadas al desarrollo del “Programa de Promotores Ambientales para la Educación y Sensibilización en Consumo Responsable y Gestión de Residuos Domiciliarios”, impulsado por la Coordinación GIRSU.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las acciones de educación ambiental, separación en origen y concientización comunitaria, mediante intervenciones en barrios, escuelas, eventos, comercios y espacios turísticos de la localidad.

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas con experiencia en trabajo territorial, educación ambiental, comunicación comunitaria o programas afines.

Asimismo, podrán presentarse perfiles idóneos con formación terciaria y/o universitaria en distintas disciplinas que acrediten antecedentes y experiencia comprobable en tareas vinculadas.

Se deja expresa constancia de que la contratación reviste carácter específico, temporal y por plazo determinado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de un programa de ejecución concreta y objetivos definidos.

Las personas interesadas deberán presentar propuesta técnica, propuesta económica y antecedentes profesionales a gobierno@villalaangostura.gov.ar hasta el 24/05.