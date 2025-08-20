Se realizó el sorteo de Pases Liberados para la Carrera K42

Se realizó el sorteo de los pases liberados para la prestigiosa Carrera K42. Esta actividad se ralizo en la Secretaría de Deportes y fue fiscalizado por el mismo Secretario de Deportes Walter Espindola quien se encargargo de la transparencia y legitimidad del sorteo.
La implementación del sorteo es para asignar los cupos liberados a los corredores locales, ofreciendo así una oportunidad equitativa de participación a todos los inscriptos. Esta modalidad, diferente a las ediciones anteriores, se aplicará en futuras carreras de aventura cuando se dispongan de cupos liberados.
Ganadores del Sorteo
Liberados para K42 Villa la Angostura.
Ganadores del Sorteo para el 10 K :
- JUAN CARLOS PINUER
- FLORENCIA CAHUIMPAN AYALA
- MIRTA GLORIA ALMONACID
- CLAUDIO JARAMILLO
Ganadores del Sorteo para el 21K.
- JANET GALERA
- CLAUDIO CISTERNA
- SERGIO PALMA
- MARGOT MARIQUEO
- GONZALO PUCA
- FLAVIA INES EPUYAO
- RUBEN DARIO OLDANI
- MARIA LAURA SILVA
- JANNET AMPUERO PONCE
- DANIEL CARLOS SALINAS
- KAREN SERVIN
- LILEN NAVARRO
- BERTA VILLARROEL
Ganadores del Sorteo para el 42 K
- JORGE HUGO QUINTRIQUEO
- IGNACIO SAMPALLO
- ALBERTO MARTINEZ
- ROCIO JAQUE
- CLAUDIA PONCE
- GABRIELA QUINTRIQUEO
- CLAUDIA VELASQUEZ ZAPATA
- FLORENCIA BARBAGELATA
- FRANCISCO ESPÓSITO
- SOLEDAD ALVISO
- SAMUEL AYALA
- ABEL MORALES