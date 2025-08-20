Se realizó el sorteo de Pases Liberados para la Carrera K42

Se realizó el sorteo de los pases liberados para la prestigiosa Carrera K42. Esta actividad se ralizo en la Secretaría de Deportes y fue fiscalizado por el mismo Secretario de Deportes Walter Espindola quien se encargargo de la transparencia y legitimidad del sorteo.

La implementación del sorteo es para asignar los cupos liberados a los corredores locales, ofreciendo así una oportunidad equitativa de participación a todos los inscriptos. Esta modalidad, diferente a las ediciones anteriores, se aplicará en futuras carreras de aventura cuando se dispongan de cupos liberados.

Ganadores del Sorteo

Liberados para K42 Villa la Angostura.

Ganadores del Sorteo para el 10 K :

JUAN CARLOS PINUER

FLORENCIA CAHUIMPAN AYALA

MIRTA GLORIA ALMONACID

CLAUDIO JARAMILLO

Ganadores del Sorteo para el 21K.

JANET GALERA

CLAUDIO CISTERNA

SERGIO PALMA

MARGOT MARIQUEO

GONZALO PUCA

FLAVIA INES EPUYAO

RUBEN DARIO OLDANI

MARIA LAURA SILVA

JANNET AMPUERO PONCE

DANIEL CARLOS SALINAS

KAREN SERVIN

LILEN NAVARRO

BERTA VILLARROEL

Ganadores del Sorteo para el 42 K

JORGE HUGO QUINTRIQUEO

IGNACIO SAMPALLO

ALBERTO MARTINEZ

ROCIO JAQUE

CLAUDIA PONCE

GABRIELA QUINTRIQUEO

CLAUDIA VELASQUEZ ZAPATA

FLORENCIA BARBAGELATA

FRANCISCO ESPÓSITO

SOLEDAD ALVISO

SAMUEL AYALA

ABEL MORALES