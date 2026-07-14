El Municipio convoca a las instituciones deportivas a integrar el Consejo Municipal del Deporte

Con el objetivo de fortalecer la participación de las instituciones en la definición de las políticas deportivas locales, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría

de Deportes, abrió la convocatoria para la designación de representantes que integrarán el Consejo Municipal del Deporte, conforme a lo establecido por la Ordenanza N.º 3174/2016.

La iniciativa forma parte de la decisión del Ejecutivo Municipal de consolidar ámbitos de diálogo permanente con los distintos actores de la comunidad deportiva, promoviendo una gestión

participativa que permita construir políticas públicas a partir del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones.

La convocatoria está destinada a todas las instituciones públicas o privadas de Villa La Angostura que cuenten con la correspondiente personería y desarrollen actividades deportivas o de promoción

de la actividad física. Cada institución deberá designar un representante titular y podrá nombrar un representante suplente para actuar en caso de ausencia del primero. La representación tendrá una duración de un (1) año.

Los representantes deberán acreditar formalmente su designación y cumplir con el requisito de contar con una residencia mínima de dos (2) años en la localidad. El Consejo Municipal del Deporte

constituye un espacio de participación, consulta y articulación institucional, orientado a impulsar el crecimiento del deporte local, fortalecer el trabajo de clubes, asociaciones y organizaciones deportivas, y generar consensos sobre las acciones que promuevan una mayor inclusión, desarrollo y oportunidades para niños, jóvenes y adultos. La inscripción se realizará de manera online, completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/SW6Ztq8g7r3qBjxm9

“Para nosotros el deporte se construye escuchando a quienes lo viven todos los días. Queremos que las

instituciones vuelvan a tener un rol protagónico en la planificación de las políticas deportivas de Villa La Angostura. El Consejo Municipal del Deporte es la herramienta para dialogar, consensuar y trabajar en conjunto por el crecimiento del deporte local y por más oportunidades para toda la comunidad”, expresó el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti.