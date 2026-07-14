Asistencia Financiera: Fomento de la Economia del conocimiento.

Esta asistencia financiera está destinada a personas y empresas que deseen incorporar tecnología y/o servicios de la economía del conocimiento para mejorar sus procesos productivos, crear soluciones innovadoras y generar oportunidades de crecimiento.
¿Quiénes pueden solicitarlo?
Pueden solicitarlo personas humanas (monotributistas) y/o jurídicas privadas (empresas, cooperativas) de Neuquén que:
- Desarrollen actividades de la Economía del Conocimiento.
- Inviertan en la incorporación de tecnología, transformación digital y otros servicios de la economía del conocimiento.
¿Cuáles son las actividades incluidas?
Las actividades elegibles son:
- Software y servicios informáticos y digitales
- Producción y postproducción audiovisual
- Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética
- Servicios geológicos y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones
- Nanotecnología y nanociencia
- Industria satelital y aeroespacial
- Ingeniería para la industria nuclear
Destino de los fondos
Los fondos pueden destinarse a:
- ACTIVOS FIJOS: Equipos de computación, impresoras, escáneres, cámaras de video y fotografía, sets de grabación, equipos para la realización de prácticas de ciencias, equipos de diagnóstico, máquinas CNC, robots, sensores, GPS, drones, equipos para experiencias inmersivas, entre otros.
- CAPITAL DE TRABAJO: Componentes electrónicos y mecánicos, resinas, filamentos, reactivos químicos, entre otros.
- ACTIVOS INTANGIBLES:
- Software: Licencias, sistemas operativos, suites de desarrollo, diseño gráfico, gestión de bases de datos, entre otros.
- Desarrollos tecnológicos: Aplicaciones móviles y web, inteligencia artificial, plataformas de colaboración, transformación digital, sistemas informáticos.
- Servicios: Hosting, ciberseguridad, marketing digital, digitalización, pagos electrónicos, tiendas virtuales, e-commerce, streaming.
- Capacitación: Diseño de programas, transformación digital, uso de software y hardware, habilidades digitales, talleres especializados.
Condiciones del Crédito
- Monto: Hasta $30.000.000 por beneficiario.
- Plazo Total: Hasta 48 meses.
- Período de Gracia: Hasta 12 meses.
- Tasa de Interés: Variable, 50% de la Tasa Nominal Anual del BNA + 2 puntos (tope del 50%).
Garantías
- Hasta $6.000.000: Garantía personal.
- De $6.000.001 a $12.000.000: Garantía solidaria.
- Desde $12.000.001 a $30.000.000: Garantías reales, aval de SGR o seguro de caución.
Beneficio para empresas que constituyan garantías con FOGANUE
Las empresas que constituyan garantías con FOGANUE pueden acceder a:
- Descuento en la tasa de interés que cubre el costo de constitución del aval patrimonial.
- Financiación del costo del aval patrimonial.
- Descuento directo del desembolso, evitando así que los beneficiarios incurran en gastos previos a la monetización del crédito.
¿Cómo solicitar tu crédito?
- Paso 1: ¡Contactanos! Escribinos a nuestro mail anideneuquen@gmail.com o al teléfono y nos pondremos en contacto para brindarte toda la información.
- Paso 2: Comprobá si sos sujeto de crédito. Te enviaremos un formulario online para que completes y te diremos si cumples con los requisitos.
- Paso 3: Después de nuestra confirmación, te enviaremos los formularios necesarios para continuar con tu solicitud.