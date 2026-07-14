Asistencia Financiera: Fomento de la Economia del conocimiento.

Esta asistencia financiera está destinada a personas y empresas que deseen incorporar tecnología y/o servicios de la economía del conocimiento para mejorar sus procesos productivos, crear soluciones innovadoras y generar oportunidades de crecimiento.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Pueden solicitarlo personas humanas (monotributistas) y/o jurídicas privadas (empresas, cooperativas) de Neuquén que:

Desarrollen actividades de la Economía del Conocimiento.

Inviertan en la incorporación de tecnología, transformación digital y otros servicios de la economía del conocimiento.

¿Cuáles son las actividades incluidas?

Las actividades elegibles son:

Software y servicios informáticos y digitales

Producción y postproducción audiovisual

Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética

Servicios geológicos y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones

Nanotecnología y nanociencia

Industria satelital y aeroespacial

Ingeniería para la industria nuclear

Destino de los fondos

Los fondos pueden destinarse a:

ACTIVOS FIJOS: Equipos de computación, impresoras, escáneres, cámaras de video y fotografía, sets de grabación, equipos para la realización de prácticas de ciencias, equipos de diagnóstico, máquinas CNC, robots, sensores, GPS, drones, equipos para experiencias inmersivas, entre otros.

Equipos de computación, impresoras, escáneres, cámaras de video y fotografía, sets de grabación, equipos para la realización de prácticas de ciencias, equipos de diagnóstico, máquinas CNC, robots, sensores, GPS, drones, equipos para experiencias inmersivas, entre otros. CAPITAL DE TRABAJO: Componentes electrónicos y mecánicos, resinas, filamentos, reactivos químicos, entre otros.

Componentes electrónicos y mecánicos, resinas, filamentos, reactivos químicos, entre otros. ACTIVOS INTANGIBLES: Software: Licencias, sistemas operativos, suites de desarrollo, diseño gráfico, gestión de bases de datos, entre otros. Desarrollos tecnológicos: Aplicaciones móviles y web, inteligencia artificial, plataformas de colaboración, transformación digital, sistemas informáticos. Servicios: Hosting, ciberseguridad, marketing digital, digitalización, pagos electrónicos, tiendas virtuales, e-commerce, streaming. Capacitación: Diseño de programas, transformación digital, uso de software y hardware, habilidades digitales, talleres especializados.



Condiciones del Crédito

Monto: Hasta $30.000.000 por beneficiario.

Hasta por beneficiario. Plazo Total: Hasta 48 meses .

Hasta . Período de Gracia: Hasta 12 meses .

Hasta . Tasa de Interés: Variable, 50% de la Tasa Nominal Anual del BNA + 2 puntos (tope del 50%).

Garantías

Hasta $6.000.000 : Garantía personal.

: Garantía personal. De $6.000.001 a $12.000.000 : Garantía solidaria.

: Garantía solidaria. Desde $12.000.001 a $30.000.000: Garantías reales, aval de SGR o seguro de caución.

Beneficio para empresas que constituyan garantías con FOGANUE

Las empresas que constituyan garantías con FOGANUE pueden acceder a:

Descuento en la tasa de interés que cubre el costo de constitución del aval patrimonial.

Financiación del costo del aval patrimonial.

Descuento directo del desembolso, evitando así que los beneficiarios incurran en gastos previos a la monetización del crédito.

¿Cómo solicitar tu crédito?

Paso 1: ¡Contactanos! Escribinos a nuestro mail anideneuquen@gmail.com o al teléfono y nos pondremos en contacto para brindarte toda la información. Paso 2: Comprobá si sos sujeto de crédito. Te enviaremos un formulario online para que completes y te diremos si cumples con los requisitos. Paso 3: Después de nuestra confirmación, te enviaremos los formularios necesarios para continuar con tu solicitud.