El MAC invita a visitar la muestra “Final Feliz” de Silvana Coy

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier” (MAC), invita a todos los vecinos y visitantes a recorrer la muestra “Final Feliz”, de la artista Silvana Coy, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio.

La exposición propone un recorrido por una serie de obras de gran fuerza visual, donde el color, las formas y el lenguaje contemporáneo se combinan para ofrecer una experiencia artística única.

La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita en el Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”, ubicado en Cerro Centinela 325, convirtiéndose en una excelente propuesta cultural para disfrutar durante el mes de julio.

Desde el MAC se invita a toda la localidad y a quienes visitan Villa La Angostura a acercarse y conocer esta exposición, que forma parte de la agenda cultural del museo.

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