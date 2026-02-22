Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.° 04/26, correspondiente al proyecto de edificios de viviendas multifamiliar y locales, a ejecutarse en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.° 16-20-062-8179, con emplazamiento sobre Calle Libertad, Barrio Jarama, ejido municipal de la Municipalidad de Villa La Angostura; ;El proyecto pertenece al Sr. Carlos Parodi, con proyecto arquitectónico y dirección de obra a cargo del Arq. Carlos Parodi.

El estudio de impacto ambiental fue elaborado por el Ing. Ftal. Daniel Meier, en el marco del Expediente N°8-P-26.La documentación estará disponible para su consulta durante un plazo de quince (15) días hábiles, conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04. El período para la presentación de oposiciones u observaciones se extenderá hasta el día 13 de marzo de 2026 inclusive.

Para efectuar consultas adicionales, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, sita en calle Calafate N.° 25, de esta localidad.