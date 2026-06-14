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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa la Angostura, presente en el evento ” Fuego, Humo y Sabores”

Jun 14, 2026

La Dirección de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, participó del evento “Fuego, Humo y Sabores” en San Martín de los Andes.

En el marco de este importante encuentro se realizó la presentación del Corredor Productivo de la Región de los Lagos del Sur, una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo económico regional, promover el trabajo articulado entre municipios y potenciar a productores y emprendedores locales.

Participaron de la presentación la Coordinadora de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera, la Secretaria de Ciudadanía, Lic. Paula Zunino, la Directora de Desarrollo Local, Cristal Bordini, junto a Ian Bruno Reparaz, de San Martín de los Andes, Nahuel Tripodi y Marianela Alegre de Junín de los Andes, quienes conforman el Corredor Productivo de la Región de los Lagos del Sur.

Como primera acción del Corredor Productivo de la Región de los Lagos del Sur, productores de nuestra localidad participaron del evento exponiendo y comercializando sus productos, formando parte de una propuesta que impulsa el desarrollo regional, la producción local y la generación de nuevas oportunidades para emprendedores y productores de la zona.

By Prensa Vla

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