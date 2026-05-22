Se inauguró oficialmente el pavimento del Barrio El Mallín en Villa La Angostura.

Con un acto encabezado por el Gobernador de la Provincia, Cr. Rolando Figueroa, junto al Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, acompañado por la Vice Intendente, Tamara Martinez, junto a Funcionarios provinciales y municipales, quedó inaugurado oficialmente el pavimento del Barrio El Mallín, una de las obras de infraestructura urbana más esperadas por la comunidad angosturense.

La obra comprendió la pavimentación de 15.500 metros cuadrados, junto a la construcción de 3.300 metros lineales de cordón cuneta y obras complementarias de desagües pluviales distribuidos en 18 cuadras del barrio El Mallín. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa CODI S.A..

La pavimentación permite mejorar la circulación de vehículos, transporte público, emergencias y recolección de residuos, durante todo el año, eliminando los problemas de polvo y barro que afectaban a los vecinos, mejorando significativamente la calidad de vida de cientos de familias del Barrio.

“Cumplimos con una deuda histórica con el Barrio El Mallín. Esta obra no es solo asfalto, es acceso, es seguridad, es mejorar la vida diaria de las familias que viven acá”, expresó el intendente Javier Murer durante la inauguración.

El proyecto se financió con fondos del Gobierno Provincial, en el marco del programa de obras estructurales impulsado para la localidad, a través de los Pactos de Gobernanza.

Vecinos del barrio participaron del acto de apertura, donde se realizó el corte de cinta y el recorrido por las cuadras intervenidas. La obra también incluyó la colocación de señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad para ordenar el tránsito.

Desde el municipio informaron que el plan de pavimentación continuará en otros sectores de la localidad, con el objetivo de avanzar en la integración de los barrios.