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Cultura

Comienza un nuevo Torneo de Ajedrez amistoso

Jul 23, 2026

Prepara tu mejor estrategia y vení a disfrutar de una tarde diferente. Se viene un nuevo Torneo Amistoso de Ajedrez, un espacio perfecto para compartir con otros amantes de este juego milenario.

 El torneo comienza este miércoles 29 de Julio, a las 18:00 hs, en el Centro de Convenciones de Villa la Angostura

¿Cómo te inscribís? Directamente en el Centro de Convenciones el mismo día del torneo. ¡Llegá un poco antes para asegurar tu lugar!
La inscripción es TOTALMENTE GRATUITA y para TODAS LAS EDADES.

¡Demostrá tu habilidad en el tablero y compartí una jornada llena de pasión por el ajedrez!

Organiza: Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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