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Villa La Angostura: abre la inscripción para el curso Intel® AI for Youth destinado a jóvenes de 14 a 18 años

Mar 20, 2026


El próximo 25 de marzo comenzará una nueva edición del programa Intel® AI for Youth, una propuesta educativa orientada a jóvenes de entre 14 y 18 años que busca acercar la Inteligencia Artificial de manera accesible, práctica y con una mirada ética. En la provincia de Neuquén, esta iniciativa se impulsa a través de ANIDE (Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo).
La iniciativa está pensada para que adolescentes y jóvenes puedan introducirse en el mundo de la IA no solo desde lo teórico, sino también a través de la creación de proyectos reales con impacto en su entorno. A lo largo de la formación, los participantes podrán conocer herramientas y conceptos vinculados a visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y ética en inteligencia artificial, entre otros contenidos.
Uno de los principales objetivos del programa es que cada estudiante pueda aprender a identificar problemáticas concretas y transformar ideas en propuestas innovadoras mediante el uso de tecnología. De esta manera, Intel® AI for Youth promueve el desarrollo de habilidades técnicas y también capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.
En ediciones anteriores, jóvenes de la región ya participaron de esta experiencia, desarrollando proyectos innovadores con inteligencia artificial. En este nuevo ciclo, se abre nuevamente la posibilidad para que más chicos y chicas puedan sumarse a una formación vinculada con una de las tecnologías más relevantes del presente y del futuro.
El curso está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años y dará inicio el 25 de marzo. El formulario de inscripción es:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34RIRwMKbSLLn3pasRCPyNetJBX0B3Dr_FcrQjRPfyB2J3Q/viewform?pli=1
También será difundido a través del Instagram de FabLab Angostura, en la cuenta @fablabangostura.
Esta propuesta representa una oportunidad para que los jóvenes de Villa La Angostura y la región puedan acercarse al universo de la inteligencia artificial desde un espacio de aprendizaje, experimentación y creación de proyectos con impacto real, en articulación con organismos e instituciones que impulsan la innovación y el desarrollo en la provincia.

By Prensa Vla

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