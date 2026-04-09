Publicación del Orden de Mérito Provisorio – Concurso de Licencias de Taxi y Remis.

El Ejecutivo Municipal informa a la comunidad que, en el marco del Decreto N° 588/2026 y conforme al Concurso Público de Antecedentes para la adjudicación de licencias de taxi y remis, se ha procedido a la publicación del orden de mérito provisorio de los postulantes.

Este concurso contempla la adjudicación de tres (3) licencias de taxi y una (1) licencia de remis, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la normativa vigente.

A partir de la presente publicación, se informa que:

Impugnaciones:

Los postulantes podrán formular impugnaciones dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, contados desde la publicación del orden de mérito provisorio. Vencimiento 15/04/2026.

Desde el Ejecutivo Municipal se destaca que el proceso se desarrolla con criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y cumplimiento estricto de la normativa vigente, garantizando un sistema de adjudicación claro y equitativo.