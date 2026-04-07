CORTES DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará dos cortes programados de suministro eléctrico por requerimiento de terceros, según el siguiente detalle:

Corte Programado: jueves 9

En horario de 9 a 13 hs:En Baja Tensión desde Subestación Transformadora “Parque Correntoso”. Calles Afectadas: Camino del Cóndor entre Las Cormoranes y Las Gaviotas; Las Cormoranes y Las Gallaretas.

En horario de 9 a 14 hs:En Media Tensión desde Sub apéndice calle Las Gaviotas. Calles Afectadas: Águilas Moras, Las Hualas, Los Charcanes, Las Diucas, Camino del Cóndor entre Las Gaviotas y Los Carpinteros, Pitigüe.

Viernes 10 en horario de 9 a 13 hs: ALIMENTADOR LA VILLA desde “Cámara Chumuy”. Barrios afectados: Plan Federal, Las Margaritas, Loteo Social, Peumayen, Cahuin-Hue, Tres Cerros. – INSTITUCIONES: Escuela Nº 341, Gimnasio Adrián Marcado, Centro de Salud Las Margaritas, Guardería Municipal, Escuela de los Andes, Jardín 57.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.