Prefectura abrió las inscripciones para el ingreso de profesionales
La Prefectura Naval Argentina inició la inscripción para profesionales que deseen ingresar, mediante
concurso, a la Institución.
La convocatoria estará vigente hasta el 8 de mayo y está destinada a quienes deseen sumarse a la Fuerza
para desempeñarse en distintas áreas, de acuerdo a las vacantes disponibles.
El proceso de inscripción se realizará de manera online, a través del sitio oficial, donde además los
postulantes podrán consultar el detalle de especialidades requeridas, requisitos de ingreso y etapas del
proceso de selección.
Quienes resulten seleccionados ingresarán a la Institución con el grado de oficial principal y contarán con
estado policial.
Desde la Autoridad Marítima nacional se destaca la importancia de esta convocatoria, que perite incorporar
perfiles profesionales en distintas áreas, fortaleciendo las capacidades operativas y técnicas de la Prefectura.
Para más información e inscripción, ingresar a:
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval
Prefectura abrió las inscripciones para el ingreso de profesionales