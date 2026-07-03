Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Abren la Licitación Pública para el mantenimiento de escuelas de Villa La Angostura

Jul 2, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa que se encuentra abierta la Licitación Pública N.º 15/2026 – Primer Llamado, destinada a la contratación del servicio de mantenimiento general de los establecimientos educativos de la localidad.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios escolares de Villa La Angostura, contribuyendo al correcto funcionamiento de las instituciones educativas y al bienestar de toda la comunidad educativa.
Los interesados podrán consultar y retirar los pliegos conforme a las condiciones y plazos establecidos en la presente convocatoria.

Descarga del link:

1552-Decreto Licitación Pública N 15-2026 – Primer Llamado- Mantenimiento General de Establecimientos Educativos de Villa La Angostura – Zona ÚnicaDescarga
PGBC MANTENIMIENTO DE ESCUELAS REVISADO y MODIFICADO (1)Descarga

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Avanza la obra de la Planta de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos en Villa La Angostura.

Jul 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Taller Municipal de Tallado en Madera

Jul 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Atención Familias de de Estudiantes de 4° Año de Secundaria.

Jul 2, 2026

Otras noticias

Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Campaña de vacunacion para agentes municipales

2 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Avanza la obra de la Planta de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos en Villa La Angostura.

2 julio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Servicios Públicos

Prevencion por bajas temperaturas – Servicio del agua potable.

2 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Taller Municipal de Tallado en Madera

2 julio, 2026 Prensa Vla