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Comunicado

Prefectura asistió a cuatro pescadores que no podían regresar a tierra firme.

Abr 8, 2026

Personal de la Prefectura Naval Argentina brindó asistencia a cuatro hombres que practicaban pesca
deportiva y se encontraban imposibilitados de retornar a la costa, en un operativo llevado a cabo en el lago Falkner, Neuquén.
El hecho se inició cuando una mujer se comunicó con la Fuerza para solicitar ayuda, al no tener noticias de su esposo, quien el día anterior se había dirigido junto a tres acompañantes a la zona de los lagos Meliquina y Falkner, sin poder establecer contacto desde entonces.
Ante esta situación, efectivos de la Autoridad Marítima nacional desplegaron un operativo de búsqueda que permitió dar con los cuatro individuos, quienes se hallaban a bordo de una embarcación a unas cinco millas náuticas de la costa del lago Falkner.
Según indicaron, habían decidido permanecer en el lugar tras sufrir desperfectos mecánicos en el motor, lo que les impidió emprender el regreso.

Una vez ubicados, el personal de Prefectura los escoltó durante la navegación de retorno hacia la zona de
partida. Al arribar, se verificó que todos se encontraban en buen estado de salud y no fue necesaria la
intervención médica.

By Prensa Vla

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