Plan de Ordenamiento Territorial: precisiones sobre el proceso y su estado actual

En relación a consultas recibidas vinculadas al Plan de Ordenamiento Territorial de Villa La Angostura, y ante el interés generado en la comunidad en torno a este proceso, desde la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obra Pública consideramos necesario realizar las siguientes precisiones:

El Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta estratégica clave para definir el modelo de desarrollo de nuestra localidad. Su elaboración responde a la necesidad de revisar y actualizar un marco normativo que, en distintos aspectos, ha contribuido a configurar un escenario que hoy resulta necesario corregir con responsabilidad, mirada integral y visión de futuro. El proceso ha sido llevado adelante junto al Arq. Monteverde y el equipo de IGC, incorporando instancias de participación, intercambio y consulta en las que distintos actores de la comunidad han podido expresar sus aportes y miradas.

Actualmente, el equipo técnico de esta Secretaría se encuentra abocado a la sistematización de dichas instancias y a la elaboración de las conclusiones técnicas, incluyendo la definición de lineamientos, criterios de ocupación y resguardo ambiental, que serán oportunamente elevadas para su tratamiento junto al Concejo Deliberante, ámbito institucional donde corresponde debatir y definir el marco normativo final.

El desafío que enfrenta Villa La Angostura es de enorme trascendencia: consolidar un modelo de desarrollo que permita reconectar con la esencia de una ciudad cuyo mayor valor es su paisaje natural, estableciendo lineamientos claros que ordenen el crecimiento, resguarden el ambiente y garanticen un futuro sostenible.

Desde esta Secretaría reafirmamos nuestro compromiso con una planificación seria, transparente y responsable, y con el respeto a los canales institucionales que garantizan la construcción de consensos duraderos.