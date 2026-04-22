VILLA LA ANGOSTURA PRESENTA “DERIVA”, UNA OBRA PERFORMÁTICA EN EL MAC



La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar de “Deriva”, una obra performática de la artista Nadia Moncada, que se presentará el próximo sábado 25 de abril a las 19 horas en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La propuesta escénica reúne múltiples tiempos e imaginarios en una experiencia sensorial y poética. En ella conviven la petrificación que inmoviliza y la ebullición que irrumpe, dando lugar a una nueva deriva que sugiere un tránsito hacia lo incierto.

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