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Municipalidad de Villa la Angostura

VILLA LA ANGOSTURA PRESENTA “DERIVA”, UNA OBRA PERFORMÁTICA EN EL MAC

Abr 22, 2026


La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar de “Deriva”, una obra performática de la artista Nadia Moncada, que se presentará el próximo sábado 25 de abril a las 19 horas en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).
La propuesta escénica reúne múltiples tiempos e imaginarios en una experiencia sensorial y poética. En ella conviven la petrificación que inmoviliza y la ebullición que irrumpe, dando lugar a una nueva deriva que sugiere un tránsito hacia lo incierto.

By Prensa Vla

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