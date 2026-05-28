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Cultura

“Parientes por parte de la guitarra” – Casa de la Cultura Villa La Angostura

May 27, 2026

Se realizó el pasado Domingo en la casa de la Cultura de la Municipalidad de Villa la Angostura, en el marco del Ciclo de Conciertos en Guitarra, propuestos por la Subsecretaría de Cultura.
Con un gran espectáculo musical que pone en valor la guitarra dentro de la cultura nacional y regional.
Con entrada libre y gratuita, Damián Villegas de Villa La Angostura,
Leo Mercado de Chos Malal y Nicolás Leiva de Neuquén Capital, tres excelentes guitarristas neuquinos con una vasta trayectoria, hicieron su presentación, ante una sala colmada de público.
Presentaron su espectáculo en formatos solistas, dúo y trío. El repertorio incluyo Obras de autores consagrados, Arreglos originales de temas populares y Composiciones propias de los músicos.

La idea del proyecto es generar un espacio de intercambio cultural y encuentro musical, mostrando diferentes estilos y sonidos construidos a lo largo de años de dedicación a la guitarra.

By Prensa Vla

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