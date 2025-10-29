Angostura Informa

“Nuestro patrimonio, nuestra identidad” Invitación a una jornada de reflexión comunitaria

Oct 28, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura y Recreación, invita a vecinos y vecinas a participar del conversatorio “Nuestro patrimonio, nuestra identidad”, un espacio de reflexión y participación ciudadana en torno al patrimonio cultural local.

La propuesta estará a cargo del Dr. Tomás Vaccaro, especialista en patrimonio cultural, quien brindará herramientas y perspectivas para reconocer, valorar y fortalecer la identidad angosturense a partir de su historia, su memoria colectiva y sus bienes culturales.

🗓 30 de octubre de 2025

🕒 17:00 horas

📍 Museo Histórico Regional – Bv. Nahuel Huapi 2177

La actividad es abierta a toda la comunidad y busca promover el diálogo entre instituciones, organizaciones y vecinos, generando aportes concretos para la preservación y puesta en valor del patrimonio de Villa La Angostura.

Desde la Secretaría de Cultura y Recreación destacaron la importancia de esta jornada: “El reconocimiento de nuestro patrimonio es fundamental para fortalecer nuestra identidad y transmitirla a las futuras generaciones”.

