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Información de Villa La Angostura

Comunicado

La Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa la Angostura INFORMA Alerta Amarilla

Abr 11, 2026

La Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa la Angostura, informa que el Servicio Metereologico Nacional ha emitido para la madrugada del domingo 12 de abril, un alerta amarillo, que indica que la zona será afectada por nevadas de variada intensidad, esperando se valores de acumulación de nieve entre 10 a 20 centímetros, en zonas de alta montaña.

Se recomienda a toda la población en general, informarse a través de canales oficiales sobre las recomendaciones, teniendo en cuenta que las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas.

Ante cualquier consulta pueden contactarse a los teléfonos:

* Protección Civil 2944-241733

* Bomberos 100/4494140

* Policía 101/4494121

By Prensa Vla

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