Neuquén lanzó dos programas de beneficios para impulsar el turismo y la economía local.

El Gobernador Rolando Figueroa presentó en Villa Traful dos nuevos programas destinados a incentivar el turismo interno y fortalecer la economía local: Viajá Neuquén y Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN, iniciativas impulsadas por el Ministerio de Turismo junto al Banco Provincia del Neuquén.

Ambos programas buscan facilitar que las y los neuquinos accedan a servicios turísticos dentro de la provincia, combinando reintegros, promociones bancarias y líneas de crédito específicas para el sector.

Viajá Neuquén ofrece un reintegro de hasta el 50% en la contratación de servicios turísticos habilitados, con un tope de 500 mil pesos por beneficiario. El monto se acredita como crédito en una cuenta del BPN, tras la validación de los comprobantes fiscales correspondientes.

Por su parte, Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN contempla préstamos personales de hasta 5 millones de pesos para financiar consumos turísticos como alojamiento, gastronomía, actividades, artesanías, fiestas populares y combustible, con una tasa del 26% TNA y un plazo de hasta 12 meses.

La vigencia del programa se extiende hasta el 5 de abril de 2026 o hasta agotar el cupo.Durante la presentación, Figueroa puso en valor el compromiso del sector turístico y de la comunidad neuquina en un contexto de emergencia ígnea e hídrica, remarcando la importancia de un desarrollo sustentable y del cuidado de los recursos naturales.

También destacó la inversión provincial en infraestructura vial como herramienta clave para fortalecer los corredores turísticos.Las propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años con residencia en la provincia del Neuquén y cuenta bancaria activa en el BPN.

De este modo, el gobierno provincial refuerza una política activa de promoción del turismo interno, orientada a generar empleo, acompañar a los prestadores y consolidar un desarrollo equilibrado en todo el territorio.