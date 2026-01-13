Apertura de sobres “B” Llamado a Concurso N° 02/2025, servicio público de transporte de pasajeros.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a los licenciatarios que el día viernes 16 de enero se procederá a la apertura del Sobre “B” correspondiente al Llamado a Concurso N.° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la localidad.

Dicha instancia se llevará a cabo exclusivamente en presencia de la Comisión Evaluadora, la cual se encuentra integrada por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, del Poder Legislativo local, y contará con la participación de la Auditoría Municipal, conforme a lo establecido en las bases y condiciones del concurso.