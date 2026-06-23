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Desarrollo Local

La Dirección de Desarrollo Local invita al encuentro de Poda en Cultivo de frambuesas.

Jun 23, 2026

La Dirección de Desarrollo Local, invita a la comunidad al encuentro de Poda en Cultivo de frambuesas, que se realizara el día viernes 26 de Junio, a partir de las 13:00 hs, en el predio de Eco Huertas.
En la propuesta se compartirán saberes prácticos sobe la técnica de poda y se hará entrega de semillas del Programa PRODA para el impulso de la agricultura familiar.
Por las características de la actividad, solicitamos asistir con guantes y tijera de poda para protección en la práctica. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. Agradecemos puntualidad.

Contacto: economiasocial@villalaangostura.gov.arInstagram: @desarrollolocalvlaTeléfono/Celular: 294 496-9484

By Prensa Vla

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