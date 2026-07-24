Diálogo y planificación: el Municipio recibió a representantes de la Junta Vecinal de Barrio Pinar

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de la Junta Vecinal, en la que se abordaron distintos temas de interés para el sector, entre ellos el alumbrado público, la red cloacal, los escurrimientos pluviales y el proyecto de viviendas que actualmente desarrolla el Municipio en la esquina de las calles Margarita Cárdenas y Copello.

Participaron del encuentro el Secretario de Atención al Vecino, Alejo Silva Grecchi; la Secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea; funcionarios y arquitectos de la Secretaría de Hábitat; y la Secretaria de Planeamiento, Medio Ambiente y Obra Pública, Arq. Andrea Aldea y la Secretaría de Desarrollo Humano, Lic. Fernanda Condori.

Durante la reunión se recogieron las inquietudes, aportes y sugerencias formuladas por los representantes del barrio, las cuales serán consideradas en el marco del trabajo que llevan adelante las distintas áreas municipales. Asimismo, el encuentro permitió intercambiar información sobre el estado de las intervenciones en curso, coordinar acciones entre las áreas involucradas y responder las consultas planteadas por los vecinos.

El Municipio desea destacar y agradecer especialmente el compromiso, la dedicación y la participación activa de los vecinos integrantes de la Junta Vecinal que se acercaron y formaron parte de la reunión.

Su permanente involucramiento, el conocimiento que aportan sobre la realidad del barrio y su voluntad de construir soluciones de manera conjunta constituyen un valioso aporte para la gestión y el fortalecimiento del trabajo articulado entre la comunidad y el Estado municipal.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de continuar promoviendo estos espacios de diálogo y trabajo conjunto, entendiendo que la participación ciudadana constituye una herramienta fundamental para planificar, priorizar y llevar adelante acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y al desarrollo ordenado de la comunidad.