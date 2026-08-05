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Municipalidad de Villa la Angostura

Licitación Pública N.º 29/2026: modificación de fechas para el Desarrollo de Estrategia y Posicionamiento Digital del Destino Villa La Angostura

Ago 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante el Decreto N.º 1841/2026, se modificó parcialmente el Decreto N.º 1735/2026, correspondiente al llamado a Licitación Pública N.º 29/2026 para el Desarrollo de Estrategia y Posicionamiento Digital del Destino Villa La Angostura.

La modificación tiene como objetivo garantizar una mayor difusión del proceso licitatorio, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia de oferentes.

  • Retiro del Pliego de Bases y Condiciones: hasta el 7 de agosto de 2026 a las 10:00 hs.
    • Pago del pliego: Recaudaciones de la Municipalidad (Obispo de Nevares 32).
    • Retiro del pliego: Secretaría de Turismo (Arrayanes 9).
  • Presentación de ofertas: hasta las 10:00 hs del 10 de agosto de 2026, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad (Obispo de Nevares 32).
  • Apertura de sobres: 10 de agosto de 2026 a las 12:00 hs, en el Centro de Convenciones, ubicado en Calafate 14.

Las demás disposiciones establecidas en el Decreto N.º 1735/2026 continúan plenamente vigentes.

By Prensa Vla

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