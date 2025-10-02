La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, pone a disposición el Programa de “Apoyo a Festivales y Encuentros Artísticos y Culturales de Gestión Independiente”.

Podrán inscribirse las organizaciones de la sociedad civil culturales, sociales y artísticas, con personería jurídica vigente, sin fines de lucro y domicilio en la Provincia del Neuquén, cuyo objeto esté claramente relacionado con la temática del evento para el cual solicita el aporte, en disciplinas artísticas y culturales tales como cine, artes escénicas (danza, circo, teatro), música, letras, entre otras.



Esta primera convocatoria, que estará abierta desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2025, apunta a festivales y encuentros que se lleven a cabo entre noviembre 2025 y febrero 2026, en todo el territorio de la provincia. Cabe aclarar que los interesados podrán presentar una propuesta por convocatoria.

Puntos clave del programa

Los Aportes No Reintegrables (ANR) que se otorgarán podrán cubrir hasta el 50% del presupuesto total de cada proyecto, con un tope de 4.000.000 (cuatro millones) de pesos.

Los fondos deberán ser utilizados exclusivamente para gastos corrientes relacionados con la producción del evento, como honorarios de artistas, servicios técnicos, alquiler de equipos y viáticos.

Disciplinas artísticas incluidas: artes cinematográficas y audiovisuales; artes escénicas; artes musicales y sonoras; artes literarias, narrativas y producción editorial; artes plásticas y visuales; y artes gráficas e ilustración.

Fechas de los eventos: el programa apoyará festivales y encuentros que se desarrollen entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Convocatoria abierta: las postulaciones se recibirán de manera virtual a través de un formulario en línea desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2025.

Es un requisito obligatorio completar el formulario en su totalidad para que la propuesta sea considerada.

Se seleccionarán hasta 14 festivales en total, asegurando una distribución equitativa conforme al Plan Provincial de Regionalización (Ley 3480)

Si tu organización (con Personería Jurídica, sin fines de lucro) impulsa un festival de Artes Escénicas, Música, Cine, Literatura o Artes Visuales, ¡Podés acceder a este Apoyo Económico!

¿Querés saber más y postularte?

Podes ingresar al siguiente link

https://linktr.ee/sdeportesyjuventudes?utm_source=linktree_profile_share<sid=6ceaa6d2-9418-4c20-bac5-4668f311b57e

Si necesitas asesoramiento, enviá mensaje al siguiente whatsapp y nos comunicaremos con vos +54 9 2995 30-7432