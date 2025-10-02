Trabajos de movimiento de suelo en calle Primeros Pobladores – Barrios El Mallín y Las Margaritas

Se informa a la comunidad que, en el marco de la obra de pavimentación que se está llevando adelante en los Barrios El Mallín y Las Margaritas, se estarán realizando trabajos de movimiento de suelo durante todo el mes de octubre y noviembre.

Las tareas se desarrollarán puntualmente sobre calle Primeros Pobladores y Chumuy, entre Paisil y Vargas, por lo que se producirán:

Cortes parciales y totales de calles

Desvíos temporarios de tránsito

Presencia de maquinaria vial y camiones de gran porte

Se solicita a los vecinos y vecinas:

Respetar la señalización vial colocada en la zona de obra

Atender las indicaciones del personal a cargo

Circular con precaución y evitar transitar por el sector si no es necesario

No acercarse ni intentar adelantar a la maquinaria vial en movimiento, por su seguridad y la del personal

Estas intervenciones son fundamentales para garantizar el correcto avance de la obra y mejorar la infraestructura vial de la zona. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.