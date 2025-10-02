Angostura Informa

Trabajos de movimiento de suelo en calle Primeros Pobladores – Barrios El Mallín y Las Margaritas

Oct 2, 2025

Se informa a la comunidad que, en el marco de la obra de pavimentación que se está llevando adelante en los Barrios El Mallín y Las Margaritas, se estarán realizando trabajos de movimiento de suelo durante todo el mes de octubre y noviembre.

Las tareas se desarrollarán puntualmente sobre calle Primeros Pobladores y Chumuy, entre Paisil y Vargas, por lo que se producirán:

  • Cortes parciales y totales de calles
  • Desvíos temporarios de tránsito
  • Presencia de maquinaria vial y camiones de gran porte

Se solicita a los vecinos y vecinas:

  • Respetar la señalización vial colocada en la zona de obra
  • Atender las indicaciones del personal a cargo
  • Circular con precaución y evitar transitar por el sector si no es necesario
  • No acercarse ni intentar adelantar a la maquinaria vial en movimiento, por su seguridad y la del personal

Estas intervenciones son fundamentales para garantizar el correcto avance de la obra y mejorar la infraestructura vial de la zona. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.

Municipalidad de Villa la Angostura

La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana  del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, pone a disposición el Programa de “Apoyo a Festivales y Encuentros Artísticos y Culturales de Gestión Independiente”. 

Oct 2, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Tribunal de Faltas

Actualización del valor de la Unidad Fija a partir del 1° de octubre

Oct 1, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE NUEVAS HABILITACIONES DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS TEMPORALES (ATT)

Oct 1, 2025

