La Secretaría de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza en distintos barrios

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, realizó trabajos de limpieza en diferentes sectores de la localidad: En el Día de hoy se realizó la limpieza en el Barrio 7 Lagos (calle 309 intersección), Barrio Norte (calle Collón Curá), calle Confluencia y Macro Lote 1.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente por cuidar nuestro entorno y garantizar espacios limpios y seguros para toda la comunidad.

Solicitamos a los vecinos el compromiso para mantener limpios los sectores y se transformen en micro basurales.Se recuerda que está prohibido arrojar residuos forestales y domiciliarios en la vía pública, según legislación vigente.

Hacerlo afecta la salud, la seguridad y la belleza de nuestros barrios, además de implicar sanciones y multas la cual están establecidas por Cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida.

No tires basura, respetá las normas y ayudanos a preservar la Villa La Angostura que todos queremos.