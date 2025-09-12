La Secretaría de Servicios Públicos informa corte de agua Barrio Mallin y Margaritas.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaria de Servicios Públicos informa a los vecinos del barrio Mallin y Margarita que, debido a la rotura de un caño producida por trabajos realizados por un particular, en el barrio El Mallín, el servicio de agua se ha visto afectado en la zona.

El área de Servicio de Agua de la Municipalidad se encuentra trabajando intensamente para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible.

Se solicita a la comunidad sepan disculpar las molestias ocasionadas y se agradece la comprensión.