Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA AUDITOR/A SUPLENTE “AD HOC” – CONTADOR/A PÚBLICO/A.

Sep 15, 2025

-Misión del puesto

Profesional de Ciencias Económicas responsable de evaluar las operaciones contables y financieras de la Municipalidad, garantizando la precisión de la información, la transparencia normativa y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Funciones principales: verificación de estados e información financiera; control presupuestario; auditoría de licitaciones y contrataciones; y promoción de la correcta aplicación de políticas municipales.

-Experiencia requerida: Mínimo 3 años de ejercicio profesional como Contador/a Público/a.

-Condiciones del puesto

Jornada: completa, de 7:00 a 14:00.Modalidad: presencial.

-Postulación: Enviar Currículum Vitae a auditor@villalaangostura.gov.ar hasta el 16/09/2025 inclusive.

