Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos informa que se continúa trabajando para reestablecer el suministro de agua en la zona del Puerto.

Sep 13, 2025

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura INFORMA a la comunidad que la zona del Puerto (Selvana, Maikana, Del Ciprés, Antilhue, Rincón de Lynch) que una cuadrilla del Servicio de Agua se encuentra trabajando para reestablecer el suministro de agua, reemplazando la bomba que se encuentra en el lago.

Se solicita a los vecinos y vecinas de ese sector tomar las precauciones necesarias del caso.

Mientras tanto, se encuentra a disposición un camión cisterna para proveer agua potable a quienes lo necesiten, comunicándose para ello al número 2944923636 ( Sergio).

Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas de estos barrios mientras se realizan las tareas correspondientes para restablecer el servicio.

By Prensa Vla

