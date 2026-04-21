Sesión Especial – Aprobación Addenda de la Obra Barrio El Mallín.

En el día de hoy, durante la Sesión Especial N° VI del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la ordenanza N° 4346/2026, fundamental para dar continuidad y fortalecer una de las obras públicas más importantes que se están ejecutando en la localidad.

Se trata de la addenda al contrato de obra de pavimento, cordón cuneta y desagües pluviales en los barrios El Mallín y Las Margaritas, una intervención clave para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

La medida permitirá incorporar nuevos trabajos en la primera cuadra de la calle Primeros Pobladores (calle Vargas), resolviendo una necesidad detectada durante la ejecución de la obra y garantizando su correcta finalización.

Esta aprobación refleja el compromiso del Estado municipal y del cuerpo legislativo en avanzar con obras que transforman la ciudad, acompañando el crecimiento de Villa La Angostura con planificación, inversión y decisiones concretas.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la importancia de contar con el acompañamiento del Concejo Deliberante para seguir impulsando políticas públicas que mejoren la conectividad, el ordenamiento urbano y el desarrollo de los barrios.