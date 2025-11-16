COMUNICADO– CORTE DE RUTA DURANTE EL GRAN FONDO 7 LAGOS

Con motivo de la realización del Gran Fondo 7 Lagos se informa a la comunidad que, con la debida autorización de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se dispondrán cortes totales de la Ruta 40 – Siete Lagos en los días y horarios detallados a continuación:

📅 Sábado 22 de noviembre Carreras: Gran Fondo Kids y Crono Élite

⏰ De 9:30 a 13:00 hs📍 Desde Av. Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla📅 Domingo 23 de noviembre Carrera: 110K⏰ De 7:00 a 13:00 hs

📍 Ruta 7 Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes!! A partir de las 13:00 hs, se habilitará media calzada con tránsito controlado.

Durante los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y controlado por las autoridades competentes: Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia del Neuquén, los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y Vialidad Nacional.

El plan de seguridad implementado tiene como objetivo garantizar la integridad de los ciclistas, promover la conciencia ambiental y preservar los paisajes patagónicos, que hacen de esta competencia uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país.

Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación:

• Se deberá salir de San Martín de los Andes o Villa La Angostura antes del inicio de las competencias, dado que no se permitirá la circulación durante las mismas.

• Quienes necesiten viajar desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura podrán hacerlo por Ruta 237 (tiempo estimado: 2 horas y media).

• Será posible circular hacia Meliquina y Paso Córdoba hasta las 7:00 hs.

• En caso de optar por la Ruta 7 Lagos, se deberá salir antes de las 7:00 hs y no detenerse en el recorrido.

Los vehículos identificados asistiendo a corredores podrán ser penalizados. La organización agradece la comprensión y el acompañamiento de toda la comunidad ante las posibles molestias ocasionadas.

Su colaboración es fundamental para el éxito de este evento, que promueve el deporte, la vida saludable, el respeto por la naturaleza y genera un importante impulso turístico para la región.