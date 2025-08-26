La Secretaría de Atención al Vecino junto al Área del Vivero municipal, realizará una entrega de plantines por el Día del Árbol.

La Secretaría de Atención al Vecino junto al Área del Vivero municipal invita a la comunidad a participar de la entrega de plantines en el marco del Día del Árbol.

La actividad se realizará el viernes 29 de agosto en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y la forestación comunitaria.

📍 Cronograma de entregas:

Mirador Correntoso (puente vehicular): 10 a 11 hs

Plaza Las Colectividades (frente Esc. 353 y 68): 11 a 12 hs

Plaza Los Niños – Barrio Mallín: 12 a 13 hs

Garita Bahía Manzano: 10 a 11 hs

Entrada Cerro Bayo: 11 a 12 hs

Avda. Pascotto al fondo con Calle Colihue: 12 a 13 hs

Punto fijo: Plaza Los Pioneros: 10 a 14 hs

De esta manera, el municipio invita a los vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta que busca generar conciencia ambiental y promover la plantación de especies nativas en los diferentes barrios.