Secretaría de Atención al Vecino Vivero

La Secretaría de Atención al Vecino junto al Área del Vivero municipal, realizará una entrega de plantines por el Día del Árbol.

Ago 26, 2025

La Secretaría de Atención al Vecino junto al Área del Vivero municipal invita a la comunidad a participar de la entrega de plantines en el marco del Día del Árbol.

La actividad se realizará el viernes 29 de agosto en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y la forestación comunitaria.

📍 Cronograma de entregas:

Mirador Correntoso (puente vehicular): 10 a 11 hs

Plaza Las Colectividades (frente Esc. 353 y 68): 11 a 12 hs

Plaza Los Niños – Barrio Mallín: 12 a 13 hs

Garita Bahía Manzano: 10 a 11 hs

Entrada Cerro Bayo: 11 a 12 hs

Avda. Pascotto al fondo con Calle Colihue: 12 a 13 hs

Punto fijo: Plaza Los Pioneros: 10 a 14 hs

De esta manera, el municipio invita a los vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta que busca generar conciencia ambiental y promover la plantación de especies nativas en los diferentes barrios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Deportes y Juventudes

La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura.

Ago 25, 2025
Comunicado Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre exhumaciones en el cementerio local.

Ago 25, 2025
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara un entrega de plantines para los vecino de El Pinar y Los Volcanes, a partir de hoy.

Ago 18, 2025

Otras noticias

26 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

26 agosto, 2025 Prensa Vla
Protección civil

La Dirección de Protección Civil realizó una capacitación en RCP y uso de DEA en Villa Traful.

26 agosto, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Con gran éxito se llevó adelante hoy la Jornada por el Día de las Infancias en el Centro de  Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

25 agosto, 2025 Prensa Vla