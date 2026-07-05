El Municipio escuchó la propuesta de Francisco y compartió el futuro de las plazas.

El intendente Javier Murer recibió en su despacho a Francisco Pereyra, de 9 años y alumno de la Escuela N.º 353, quien le hizo llegar una carta escrita de puño compartiendo propuestas para transformar las plazas de la localidad, hacerlas más seguras, limpias e inclusivas.

Del encuentro también participó la Secretaria de Planeamiento, Arq. Andrea Aldea, quien presentó los primeros planos y renders del proyecto de puesta en valor de las plazas que impulsa el Municipio.

La reunión se transformó en un espacio de intercambio, donde Francisco pudo conocer las ideas que se están desarrollando y, al mismo tiempo, aportar su mirada sobre cómo imagina los espacios públicos del futuro.

Entre sus propuestas, el niño destacó la importancia de incorporar juegos accesibles para que todos los chicos puedan disfrutar por igual y promover acciones que ayuden a generar conciencia para que toda la comunidad cuide las plazas.

Durante la charla, el equipo municipal tomó nota de cada una de las inquietudes y sugerencias, valorando especialmente el compromiso y la participación de Francisco.

El proyecto de renovación de plazas contempla la incorporación de nuevos juegos, mejoras en la infraestructura, espacios más inclusivos y accesibles, equipamiento urbano renovado y una planificación que busca recuperar estos lugares como puntos de encuentro para las familias y las infancias.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros reflejan la importancia de abrir espacios de participación ciudadana desde edades tempranas, porque las mejores ciudades también se construyen escuchando la voz de las infancias.