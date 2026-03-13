La provincia acompaña a deportistas con becas para el mediano y alto rendimiento.

Renovando el compromiso de acompañamiento a los atletas neuquinos, el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura anunció que hasta el martes 31 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los deportistas aspirantes al programa “Asistencia al mediano y alto rendimiento 2026”.

Durante su discurso en la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Rolando Figueroa anunció la continuidad del programa de becas destinado a acompañar a los mejores deportistas de la provincia, “reconociendo su talento, esfuerzo y disciplina”, resaltó.

La iniciativa prevé una asignación mensual durante los 12 meses del año, equivalente a una beca Gregorio Álvarez para estudiantes universitarios, y además no será excluyente, lo que permitirá que los deportistas puedan acceder a ambos beneficios de manera simultánea.

En ese sentido, Figueroa destacó que el deportista de mediano y alto rendimiento podrá acceder a las dos becas para impulsar su desarrollo deportivo y dar continuidad a sus trayectorias educativas.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, remarcó que “la decisión del gobernador Rolando Figueroa es clara: en Neuquén el desarrollo deportivo es una prioridad. Con estas becas estamos fortaleciendo una política pública que implica más inversión y más acompañamiento para quienes representan a la provincia con esfuerzo y dedicación”.

Agregó que “también buscamos que nuestros deportistas puedan sostener sus trayectorias educativas, por eso estas becas son compatibles con la beca Gregorio Álvarez, impulsada por el Gobierno provincial, para que los chicos puedan seguir estudiando mientras desarrollan su carrera deportiva”.

Requisitos y documentación

Desde la cartera provincial se informó a los dirigentes de las federaciones los requisitos que deberán cumplir los deportistas que aspiren a la beca provincial, consistente entre otras cosas en una ayuda financiera destinada a apoyar su carrera deportiva.

Se indicó que deberán ser integrantes de preselección o selección nacional con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales sean estas del ámbito sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.

La documentación deberá ser remitida a la secretaría de Deportes, por la respectiva federación deportiva provincial o nacional de la disciplina que práctica el aspirante, los padres o el mismo deportista.

Deberá ser presentada en un archivo digital en formato PDF al siguiente correo electrónico: deportesbecas@neuquen.gov.ar y deberá estar avalada por la federación o la constancia de designación de la Confederación Argentina como integrante de una selección, o, preselección Nacional.

Además, el archivo deberá contener el currículum que incluya los antecedentes deportivos del aspirante, con un detalle de todas las actuaciones deportivas provinciales, nacionales e internacionales hasta dos años anteriores a la presentación del formulario de inscripción inclusive.

La documentación también deberá contener la foto del DNI y domicilio actualizado del atleta y, en caso de ser el deportista menor de edad, la misma deberá estar acompañada de la fotografía del DNI con domicilio actualizado de los padres, tutores o responsables del menor.

Entre los requerimientos también se deberán presentar constancia del CBU del atleta o de los padres -si el atleta es menor-; acta de nacimiento (para menores de edad); certificado de apto físico actualizado; programa de entrenamiento con los respectivos micro y macro ciclos de entrenamiento en el periodo actual; calendario deportivo anual, como también, los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Otros de los requisitos serán la presentación del certificado de antecedentes provinciales y nacionales (se puede realizar en: https://www.policiadelneuquen.gob.ar/index.php/tramites-y-servicios/ ); y por último la constancia de no deudor alimentario que se solicita en: https://w2.neuquen.gov.ar/deudores-alimentarios-morosos