La Municipalidad de Villa La Angostura sigue avanzando con los trabajos de asfalto en el Barrio El Mallin.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se sigue avanzando con los trabajos de asfalto en el Barrio El Mallín, reafirmando el compromiso de esta gestión con la mejora de la infraestructura vial y el desarrollo de los barrios de nuestra localidad.

Durante hoy se están ejecutando tareas de pavimentación en las calles Antonia Lleufu y Pasil y por la tarde se realizarán en la calle Maestro Pérez y Primeros Pobladores.

Paralelamente, avanzan las obras de cordón cuneta en la calle Chumuy, consolidando un ordenamiento vial necesario para el barrio.

Se solicita a los automovilistas circular con precaución por la zona, dado que puede registrarse tránsito reducido por la presencia de maquinaria de gran porte.