La Orquesta Municipal celebró sus 20 años con una sesión especial y un concierto colmado de público.

Dic 11, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que este viernes se llevó a cabo una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante, cuyo único punto del orden del día fue la Declaración de Interés Municipal por los 20 años de la Orquesta Municipal, en el marco de los festejos por su aniversario.

Tras la sesión, se desarrolló la actividad central de la orquesta, donde se presentó un repertorio especial que reunió a profesores, exprofesores, exalumnos y alumnos actuales, en un emotivo recorrido por dos décadas de trayectoria, formación musical y crecimiento institucional.

El evento tuvo una concurrencia destacada de casi 300 personas, que acompañaron y celebraron este hito cultural para la comunidad.

Estuvieron presentes el Intendente Javier Murer junto a su esposa Leticia Azua, la Viceintendente Tamara Martínez; Concejales del cuerpo legislativo; el Presidente del Concejo Deliberante Sebastián Raimondo; el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti; y miembros del Gabinete Municipal.

La Municipalidad felicita a la Orquesta Municipal por su compromiso sostenido, su aporte cultural y su rol formativo en la comunidad durante estos veinte años de trabajo.

