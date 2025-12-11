Fortalecimiento del Sistema de Auditorías Médicas

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se ha contratado un servicio externo de Medicina Laboral con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, auditoría y seguimiento de las licencias médicas, especialmente aquellas vinculadas a salud mental (psicológicas y psiquiátricas).

Este trabajo se articula además con el médico laboral del municipio, integrando así un enfoque coordinado y coherente.

Esta decisión forma parte del proceso de ordenamiento administrativo y de mejora en la eficiencia de la gestión interna, garantizando criterios homogéneos, trazabilidad en los certificados y un uso responsable de los recursos públicos.

En el marco del último informe de ausentismo analizado por el Ejecutivo en el año 2025 se observa un panorama con más de 900 certificados presentados y alrededor de 5.800 días caídos estimados.

La identificación de sectores con mayor carga relativa de ausentismo y el seguimiento específico de casos recurrentes y prolongados permiten ahora una intervención más eficiente y focalizada.

El informe permitió identificar patrones de certificación, profesionales recurrentes y casos prolongados que requieren auditoría especializada, lo cual motivó el fortalecimiento del control médico.

Además, los primeros indicadores muestran señales de mejora: los casos de alcoholemia positiva detectados descendieron notablemente en comparación interanual, reforzando la necesidad de circuitos de notificación más robustos y auditorías más rigurosas.

La contratación del nuevo servicio de Medicina Laboral, en articulación con el médico laboral municipal, permitirá profundizar este trabajo conjunto, ordenar el sistema de licencias y avanzar hacia un esquema más transparente, eficiente y preventivo.