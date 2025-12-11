Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Fortalecimiento del Sistema de Auditorías Médicas

Dic 10, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se ha contratado un servicio externo de Medicina Laboral con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, auditoría y seguimiento de las licencias médicas, especialmente aquellas vinculadas a salud mental (psicológicas y psiquiátricas).

Este trabajo se articula además con el médico laboral del municipio, integrando así un enfoque coordinado y coherente.

Esta decisión forma parte del proceso de ordenamiento administrativo y de mejora en la eficiencia de la gestión interna, garantizando criterios homogéneos, trazabilidad en los certificados y un uso responsable de los recursos públicos.

En el marco del último informe de ausentismo analizado por el Ejecutivo en el año 2025 se observa un panorama con más de 900 certificados presentados y alrededor de 5.800 días caídos estimados.

La identificación de sectores con mayor carga relativa de ausentismo y el seguimiento específico de casos recurrentes y prolongados permiten ahora una intervención más eficiente y focalizada.

El informe permitió identificar patrones de certificación, profesionales recurrentes y casos prolongados que requieren auditoría especializada, lo cual motivó el fortalecimiento del control médico.

Además, los primeros indicadores muestran señales de mejora: los casos de alcoholemia positiva detectados descendieron notablemente en comparación interanual, reforzando la necesidad de circuitos de notificación más robustos y auditorías más rigurosas.

La contratación del nuevo servicio de Medicina Laboral, en articulación con el médico laboral municipal, permitirá profundizar este trabajo conjunto, ordenar el sistema de licencias y avanzar hacia un esquema más transparente, eficiente y preventivo.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa La Angostura.

Dic 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

1° LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2025 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL DEL PREDIO FERIAL, DESARROLLO CREATIVO, ARTISTICO, COMUNICACION Y SPONSOREO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026.

Dic 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de precio N.10 para la adquisición de un vehículo para sortear en el marco de la 13° Fiesta de los Jardines.

Dic 10, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Fortalecimiento del Sistema de Auditorías Médicas

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

La Secretaría de Cultura invita al Cierre anuela de los talleres de Folklore en la Plaza de los Pioneros.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

la Secretaría de Cultura invita al cierre de año Murguero en la Plaza de los Pioneros.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento del Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes en Villa La Angostura.

10 diciembre, 2025 Prensa Vla