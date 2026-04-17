La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a los Profesores Neuquinos en su día.

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda y reconoce a los profesores y profesoras de la Provincia de Neuquén en su día, que se conmemora cada 17 de abril.

La fecha destaca el rol fundamental de los docentes en la formación de generaciones, en la construcción de conocimiento y en el fortalecimiento de los valores que sostienen a la comunidad.

Desde el Municipio valoramos el compromiso y la dedicación de los profesionales de la educación que trabajan día a día en las aulas de nuestra querida localidad, acompañando el crecimiento y el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos.