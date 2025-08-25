La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre exhumaciones en el cementerio local.

La Secretaría de Atención al Vecino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 y en concordancia con el Memo N° 40/25 de asesoría legal, próximamente se realizarán trabajos de exhumación en el cementerio local. Estas intervenciones corresponden a parcelas fechadas entre el año 1947 y el año 1953 inclusive, y afectarán a las parcelas indicadas en las filas 3, 4, 5 y 6 del listado oficial.
Se aclara que las exhumaciones se llevan a cabo en el marco de la normativa vigente, respetando los derechos y la dignidad de los familiares y vinculados a las personas fallecidas. La Secretaría ha dispuesto la publicación e información en los medios de comunicación pertinentes para brindar claridad y transparencia respecto a estos trabajos.
Listado de fallecidos:
Ravena Cornelio (Fila 4) año 1947
Antriao Barbara
Ojeda d Matus maría
Cerda NN
Tierno Ricardo
Cabrapan Jose
Torres Isabel (Fila 4)
Cornelio Rosa (Fila 5)
Montero Teresa (Fila 5)
Monsalva Rosalino (Fila 5)
Ruiz Herminda
Vargas Rosa
Huenchupan NN
Inalef Manuel
Antreao Tomas
Vidal NN (Fila 4) año 1948
Mardoneos NN
Navdune Claudia
Quintana Domingo
Friedmann Enrique
Chandia Rolando
Quintupuray Arturo
Catalan Alicia
Carcamo Jose
Villa Hipolito
Salazar Osvaldo
Sisterna Ester
Ojeda Ramon
Leiva Eduvina
Saldivia NN
Manosalva Jose
Reyes Juan (Fila 5)
Menco Hector
Quintriqueo Rosario
Alvarez NN
Chandia Elizadeo
Quintriqueo Juan año 1949
Cayun Fermin
Jaramillo Orlando
Huenuqueo NN
Vazquez Roberto
Rodriguez NN
Pacheco Rosa
Quintriqueo Rosario (Fila 3)
Perez Hector (Fila 3)
Vejar Maria Ines
Guzman Elvira (Fila 5)
Maria Mathias
Carrasco Jose
Riquelme Norma
Sanchez Maria Teresa
Monsalve Fidelia
Sobarzo Rodomiro
Ruiz Tereza
Rivera Jose
Villaroel
Barbagelata Miguel
Huenuqueo Dorila Año 1950 (Fila 5)
Inalef Juan
Chumuy Clarisa
Antriao NN
Alvarez Dolorindo
Olivero Domitila
Carril Antonia
Aravena Pablo
Zapata Abraham
Guananja Lupercio
Guananja de Gomez Elsira
Huenuchumy Domingo
Astete NN (Fila 3)
Torres Ricardo (Fila 3)
Martinez Dolores
Gonzalez Antonia
Quintana Tereza
Curipan Julian (Fila 3) año 1952
Quintupurray Juan (Fila 6) año 1951
Quintaiqueo Eduvina
Vidal Esterlina
Vera NN
Gerkens Elene Marie
Pascal Lidya
Andrades NN
Tierno Delia
Catalan NN
Cerda Maria (Fila 6) año 1952
Montero Doralisa
Silva Sergio
Maldonado Marta
Schunemann Maria
Rios Rosa Irene
Riganti Jacobo
Vargas Matilde del Carmen
Ceballos de Rivera Sofia
Mansilla Carlos (Fila 6)
Curipan Julian (Fila 3)
Tierno Jose
Barria Wilfredo
Carcamo NN
Ulloa Juan
Zumelzu NN
Gatica Lucia
Mesa Osvaldo
Valazquez Rosa Año 1953
Asencio Elsa
Valdes Manuel
Hirsch Isidro
Cayun Elvira
Cayun Antonio
Chamorro NN
Sisterna Antonio
Vrrejola Rosario
Gonzales Delfina
Cuevas NN
Mena NN
Monsalve Pedro
Paillalef Jose
Cayun Pedro
Vengoa Jose Dolores
Saldivia NN
Perez N (último año 1953)
Por este medio, informamos a la comunidad acerca de estos procedimientos, asimismo solicitamos su colaboración y comprensión. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la oficina de Atención al Vecino al teléfono fijo: 29 4495929 o dirigirse directamente a Huilliches y 7 Lagos ( ex residencia Nahuel) en el horario de 7 a 14 horas.