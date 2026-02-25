La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Llamado a Concurso de Precios para la Decoración de Pascua 2026.

La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 1° Llamado a Concurso de Precios, cuyo objetivo es la Decoración de Pascua 2026.De acuerdo con la normativa vigente que regula los procedimientos administrativos de la Carta Orgánica Municipal.

Solicitud del pliego: Los interesados podrán obtener los pliegos de bases y condiciones en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, hasta el día 4 de marzo de 2026 a las 12:00 horas. Puede ser de manera presencial o solicitarlos vía Mail a dturismo@villalaangostura.gov.ar

Presentación de ofertas:

Las ofertas se recibirán hasta las 9.00hs horas del 5 de Marzo de 2026, en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, en calle Obispo de Nevares N° 32.

Apertura de sobres: A las 10.00 hs del día 5 de marzo de 2026 en las Instalaciones del Centro de Convenciones, Calle Las Frutillas 10, de la ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén.

El acto de apertura se realizará en presencia de los funcionarios designados por la Municipalidad y los oferentes o presentantes que deseen participar.La Comisión Evaluadora se juntará el 5 de marzo de 2026. La Junta Evaluadora estará conformada por el Secretario de Hacienda o quien lo reemplace, el Secretario de Turismo y un concejal de cada Bloque.

Cada uno de estos miembros tendrá un voto en la definición de la adjudicación, en el caso de empate el Secretario peticionante tendrá el voto de desempate.