Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Taller sobre Diversidad y Discriminación, que se llevará a cabo este viernes en el Centro de Convenciones.

Sep 2, 2025

La capacitación será dictada por el equipo de la Secretaría de Juventudes y Diversidad de la Provincia y contará con dos turnos para facilitar la participación de toda la comunidad:

Se realizara el Viernes 5 de Septiembre en el Centro de Convenciones (Las Frutillas 10) y se realizara en 2 horarios: Mañana: de 10:00 a 12:00 hs, Tarde: de 18:00 a 20:00 hs

El taller es abierto al público en general, libre y gratuito, con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre la importancia del respeto, la inclusión y la igualdad de derechos.

La actividad es organizada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables (Área Diversidad), en conjunto con ATE Género y Diversidad, la Secretaría de Turismo y la agrupación Aquelarre Marica.

By Prensa Vla

Centro de Convenciones Municipalidad de Villa la Angostura

Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025 en Villa La Angostura.

Sep 1, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

PROYECTO: CASA CULTURAL JOVEN – Espacio de Encuentro y Participación Adolescente

Ago 31, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Exitoso festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura

Ago 30, 2025

Otras noticias

Tribunal de Faltas

El Juzgado Municipal de Faltas de Villa La Angostura, informa que se a dictado resolución en una causa contravencional vinculada con el transporte de pasajeros sin habilitación comercial.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre Quemas, podas y limpiezas domiciliarias.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

2 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

2 septiembre, 2025 Prensa Vla