La Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Taller sobre Diversidad y Discriminación, que se llevará a cabo este viernes en el Centro de Convenciones.

La capacitación será dictada por el equipo de la Secretaría de Juventudes y Diversidad de la Provincia y contará con dos turnos para facilitar la participación de toda la comunidad:

Se realizara el Viernes 5 de Septiembre en el Centro de Convenciones (Las Frutillas 10) y se realizara en 2 horarios: Mañana: de 10:00 a 12:00 hs, Tarde: de 18:00 a 20:00 hs

El taller es abierto al público en general, libre y gratuito, con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre la importancia del respeto, la inclusión y la igualdad de derechos.

La actividad es organizada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables (Área Diversidad), en conjunto con ATE Género y Diversidad, la Secretaría de Turismo y la agrupación Aquelarre Marica.