El Área de Bromatología Municipal, como todos los meses, lleva a cabo la capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación segura de alimentos.

Con gran afluencia del personal de gastronomía, este martes comenzó el curso, que continúa este jueves en el Centro de Convenciones, en el horario de 8 a 12 hs.

Dicho curso se dicta de forma presencial, una vez al mes, y es gratuito.

El único requisito es aprobar el curso y el pago del trámite administrativo, para la obtención del carnet de manipulación de alimentos.

Se recuerda a los titulares de los establecimientos gastronómicos que tienen la responsabilidad de que su personal cuente con la capacitación obligatoria, para la obtención del carnet según lo establecido en ART 21 de la Ley 18284, (CÓDIGO ALIMENTATARIO ARGENTINO) y su decreto de aplicación 2126/1971:“Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas, debe estar provista de un CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, expedido por la autoridad sanitaria competente, con validez en todo el territorio nacional”.

Es responsabilidad del empleador garantizar las condiciones necesarias para que el manipulador de alimentos cumplimente en forma adecuada la obtención del CARNET.

Para su inscripción se pueden contactar a través del número: 2944245039.