La Municipalidad de Villa La Angostura informa que mañana no habrá atención al público en las oficinas de Tránsito y Transporte.

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que, debido a un corte de energía programado por EPEN, en la zona de las dependencias municipales detalladas en el presente comunicado, mañana no habrá atención al público en las oficinas de Licencias de Conducir, como así también en las oficinas de Tránsito y Transporte.

Asimismo, se comunica que desde el Tribunal Municipal de Faltas se informa que NO habrá atención al público.

Agradecemos la comprensión de vecinos y vecinas y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.