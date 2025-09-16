Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN – Miércoles 17 de Septiembre.

Sep 16, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar mantenimiento correctivo de emergencia, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

  • Miércoles 17: Alimentador Correntoso Troncal, desde Central Térmica, anillado por Margaritas hasta Apertura visible Correntoso. Barrios Afectados: Macrolote 3 y 4, Las Piedritas, Pascotto, El Cruce (desde Av. Arrayanes hasta Colihue; Av. Siete Lagos desde Av. Arrayanes hasta Del Chilco), Macrolote 1. Calles Afectadas: Topa Topa, Del Chilco, Libertad, Comahue, Las Muticias, Las Fucsias, Las Retamas, Saihueque, Los Notros, Bv. Pascotto, Colihue. Instituciones: Juzgado Multifueros, ANSES, Escuela N° 186 (por Retamas).

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que mañana no habrá atención al público en las oficinas de Tránsito y Transporte.

Sep 16, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA AUDITOR/A SUPLENTE “AD HOC” – CONTADOR/A PÚBLICO/A.

Sep 15, 2025
Comunicado Sin categoría

La Secretaría de Servicios Públicos informa que ya está restablecido el servicio del agua en la zona del Puerto

Sep 13, 2025

Otras noticias

Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que mañana no habrá atención al público en las oficinas de Tránsito y Transporte.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Convocatoria abierta para Artistas y Compañías Circenses de Circo del Corredor Cultural Sur.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita al 4° Encuentro de Plantas para la Salud este Sábado 20 de Septiembre.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla