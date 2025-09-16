Corte de Energía Programado – EPEN – Miércoles 17 de Septiembre.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar mantenimiento correctivo de emergencia, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

Miércoles 17: Alimentador Correntoso Troncal, desde Central Térmica, anillado por Margaritas hasta Apertura visible Correntoso. Barrios Afectados: Macrolote 3 y 4, Las Piedritas, Pascotto, El Cruce (desde Av. Arrayanes hasta Colihue; Av. Siete Lagos desde Av. Arrayanes hasta Del Chilco), Macrolote 1. Calles Afectadas: Topa Topa, Del Chilco, Libertad, Comahue, Las Muticias, Las Fucsias, Las Retamas, Saihueque, Los Notros, Bv. Pascotto, Colihue. Instituciones: Juzgado Multifueros, ANSES, Escuela N° 186 (por Retamas).

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.