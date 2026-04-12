Reunión Interinstitucional en Villa la Angostura – Municipalidad, Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, EPAS, Recursos Hídricos.

En el día de ayer viernes 10 de abril, se llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de Villa la Angostura, de la misma participaron el Intendente de la localidad, Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, el Secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, Hipólito Salvatori, el Presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Lic. Gustavo Hernández y el Director Provincial de la Unidad Administración del Agua de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén, Emilio Molina, como así también la Delegada de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera.

Entre los presentes también estuvieron, la Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, la Arq. Andrea Aldea, la Secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea, el Secretario de Hacienda y Modernización, Pablo Cabrera, acompañados por los Subsecretarios de las áreas mencionadas y los equipos técnicos de cada uno de los organismos participantes.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda de trabajo conjunta vinculada a la gestión del recurso hídrico y la planificación de obras en la localidad.

Se abordaron aspectos técnicos y operativos para optimizar el funcionamiento de los servicios y garantizar el cuidado ambiental del ejido.Se establecieron prioridades para avanzar con los distintos proyectos, entre las cuales se encuentran el Sistema de Bombeo Califuco, el Sistema principal Las Balsas, puntualmente el mejoramiento de la toma y la refuncionalizacion.

Otra de las prioridades establecidas es el sistema de Bahía Manzano, con una revisión integral del bombeo, como así también el sistema de Barrio Norte, Villa Correntoso.Otro de los puntos prioritarios del encuentro fue el de Ambiente, estableciendo una agenda para trabajar en los temas que ya se encuentran en tratamiento.

El Ejecutivo Municipal reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con los organismos provinciales para dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos de Villa la Angostura, priorizando los servicios escenciales, la salud pública y la protección de los recursos naturales.

Acordaron continuar con mesas de trabajo periódicas para el seguimiento de las acciones definidas.