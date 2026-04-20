La Municipalidad avanza con el retiro de vehículos abandonados en la vía pública de Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, junto a la Secretaría de Servicios Públicos, inició un operativo de retiro de vehículos abandonados en la vía pública en el marco de la N° 3321/2018.

La normativa establece que los propietarios de vehículos en estado de abandono, debidamente notificados, tienen un plazo de 10 días hábiles para retirarlos de la vía pública. Vencido ese período sin respuesta, los rodados son trasladados al corralón municipal, donde permanecerán a disposición de sus titulares previo pago de las multas y gastos de acarreo correspondientes.

El objetivo es recuperar espacios públicos, mejorar la limpieza urbana y prevenir riesgos de seguridad e higiene que generan los vehículos en desuso.

Además, su permanencia en calles y veredas obstruye la circulación, dificulta el mantenimiento y puede convertirse en foco de acumulación de residuos, generando micro basurales.“Queremos una ciudad más ordenada y segura para todos.

Este trabajo forma parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación del espacio público que venimos sosteniendo en los distintos barrios”, expresó el Intendente Javier Murer.

La Municipalidad recuerda que el abandono de vehículos en la vía pública constituye una infracción y solicita a los vecinos que eviten esta práctica.