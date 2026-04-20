CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará tres cortes programados de suministro eléctrico para realizar mantenimiento correctivo y poda, según el siguiente detalle:

Cortes Programados en horario de 9 a 14 hs:

Martes 21: Alimentador Cumelen desde “Cámara Huarte” . Barrios afectados: Los Rododendros, Cerro Bayo, Paihuen S.A., Zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

. Los Rododendros, Cerro Bayo, Paihuen S.A., Zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas. En horario de 10:30 a 12:30: Apéndice calle Cruz del Sur. Barrio Afectado: Mudón 14, Parte de Fei Curam, Parte de Las Balsas.

Miércoles 22: Alimentador La Villa desde Central Térmica hasta “Cámara Peluquero” anillado por Margaritas. Barrios afectados: Alborada; Parte de Las Piedritas (Av. Huemul, Las Fucsias entre Pichi Ruca y Ruca Choroy); Parte de El Cruce (Av Arrayanes entre Ruca Choroy y Bv. Pascotto; Av. Arrayanes entre Millaqueo y Cerro Inacayal; El Once; Calafate; Paseo del Ciprés, Antilhue; Maikana; Selvana; Puerto La Villa; El Pinar. Instituciones: Escuela N° 186 (AV. Huemul); Centro de Salud Las Piedritas; Vivero Municipal; Comisaría N° 28; Rentas; Obras Públicas; Centro de Convenciones; CEF N° 7; Escuela N° 361; Carpintería Municipal; Escuela Don Jaime de Nevares, Hospital, Registro Civil, ISSN, EPAS, EPET N° 28.

Jueves 23: Alimentador Correntoso desde Central Térmica. Barrios afectados: Macrolote 3 y 4, Las Piedritas, Pascotto, El Cruce (desde Av. Arrayanes hasta Colihue); Av. Siete Lagos, Macrolote 1, Norte, Lomas del Correntoso, Epulafquen, Tres Cerros, Villa Correntoso, Las Bandurrias, Arauco. Instituciones: Juzgado Multifueros, ANSES, Escuela N° 186 (por Retamas).

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.